ОКР направил заявление о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила о том, что комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление, в котором говорится о его вступлении в качестве третьей стороны в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.