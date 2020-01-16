Форвард «Динамо» Игбун отреагировал на слухи о госпитализации

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о своём состоянии после появления слухов о его госпитализации. «Ребята, это я, Слай. Мы в Анталье, в Турции, на сборе.