УЕФА: за 4 года удвоились затраты на трансферы в высших лигах Европы

Суммарные расходы на трансферы футболистов в высших дивизионах европейских чемпионатов за четыре года возросли более чем в два раза и превысили 8 миллиардов евро в 2018 году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.