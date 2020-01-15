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Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 команд

На прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.
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НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Сан-Хосе
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Даллас — Баффало
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Нэшвилл — Анахайм
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Миннесота — Тампа-Бэй
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Оттава — Вегас
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Флорида — Лос-Анджелес
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Бостон — Питтсбург
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Вашингтон — Нью-Джерси
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Филадельфия — Монреаль
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Торонто — Калгари
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Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
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02:31:29
Баффало — Вегас
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УЕФА: за 4 года удвоились затраты на трансферы в высших лигах Европы

Суммарные расходы на трансферы футболистов в высших дивизионах европейских чемпионатов за четыре года возросли более чем в два раза и превысили 8 миллиардов евро в 2018 году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
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