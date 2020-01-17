Овечкин: «После удара клюшкой в лицо, я обезумел»

Россиянин Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Нью-Джерси Дэвилз», его команда победила со счетом: 5:2. Капитан «столичных» поделился с прессой своими впечатлениями от матча.