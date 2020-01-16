Пятигорчанин «Руки-базуки» подрался на ринге с бывшим заключенным

Знаменитый синтоловый фрик из Пятигорска Кирилл "Руки-базуки" Терёшин провел свой второй бой на ринге. На сей раз он сразился с экс-заключенным Геннадием Беззубиковым по кличке Гена Собака.