«Здорово!» Малкин вместе с сыном порадовались голам сборной России в ворота Канады

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала, как вместе с сыном болела за сборную России в матче с командой Канады (6:0) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.