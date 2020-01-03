«Валенсия» обыграла «Эйбар», Черышев вышел на замену

Футболисты «Валенсии» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании переиграли «Эйбар». Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.