НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФИФА может изменить правила офсайдаЛегкоатлет из Уганды упустил победу, празднуя ее перед финишемТутберидзе празднует Новый год в Майами, Загитова танцует с сестрой у елки. Главное из соцсетей фигуристов«Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», 3 января, прогноз на матч НХЛРоссия – Швейцария: прямая онлайн-трансляция четвертьфинал, 2 января, МЧМ по хоккею — 2020ФИФА может изменить правила офсайдаПравила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.рекламаИтоги новогодней ночи от спасателей и расписание четвертьфинала молодёжного ЧМ по хоккеюДобрый день! С наступившим 2020 годом! В нашей первой в этом году подборке самых важных новостей этому часу расскажем, как в России и на Среднем Урале прошла новогодняя ночь.Большунов победил в гонке преследования на «Тур де Ски»Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 километров классическим стилем на «Тур де Ски» в Тоблахе, Испания. Российский лыжник финишировал с результатом 38 минут и 14,9 секунды.Радулов о «Зимней классике»: «Болельщики получили положительные эмоции, побольше бы таких игр»Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился ощущениями от матча «Зимней классики» против «Нэшвилла» (4:2), в котором стал автором победного гола.Новый год – новая жизнь: «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и прервал чёрную сериюВ самом позднем первоянварском матче АПЛ «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Протокол игры АрсеналПолузащитник «Спартака» вернется в клуб из аренды в КитаеПолузащитник Фернандо вернется в «Спартак» из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», где он выступал на правах аренды, передает Transfermarkt.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаМоуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотомГлавный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью нелестно высказался об одном представителе тренерского штаба «Саутгемптона» после поражения в очном матче 21-го тура АПЛ (0:1). Португалец по ходу встречи получил предупреждение за то, что подглядывал в блокнот тренера команды-соперника.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир