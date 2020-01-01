Бэйл ещё до окончания матча «Реала» покинул стадион

Sport.ru / Футбол. Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не стал дожидаться окончания матча своей команды с "Севильей", который проходил в рамках 20-го тура Примеры.