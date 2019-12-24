Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1). В момент удара по воротам португалец выпрыгнул на 71 см, а его голова при этом находилась на высоте 256 см над полем.