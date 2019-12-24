Форвард «Вест Хэма» разбил свой спорткар в костюме снеговика

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио попал в аварию на своем Lamborghini Huracan стоимостью 250 тысяч евро.По информации британских СМИ из полицейских сводок, Антонио врезался в палисадник возле дома 25 декабря в 18:36 по местному времени.