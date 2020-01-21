НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЗелимхан Бакаев обратился к болельщикам «Спартака»Директор «Сочи» Рубашко рассказал, когда в команде ждут КокоринаЮниорская сборная России по хоккею забросила девять шайб в ворота датчан на юношеских Олимпийских играхТоп-5 самых красивых участниц чемпионата Европы по фигурному катанию-2020Джано Ананидзе покидает «Спартак»Зелимхан Бакаев обратился к болельщикам «Спартака»Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал в своем Instagram новое видео. 23-летний российский футболист поблагодарил за поддержку болельщиков красно-белых.рекламаКуратор универсиад вместо чемпиона: что известно о новом министре спортаПрезидент Владимир Путин назначил министром спорта Олега Матыцина.Заместитель генерального директора «Сочи»: «Не видел документов об аренде Кокорина»Заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию о том, что аренда нападающего «Зенита» Александра Кокорина может сорваться.Панарин пропустит Матч звезд НХЛ. Его заменит КрайдерНападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, россиянина заменит его одноклубник Крис Крайдер.«Арсенал» в меньшинстве спасся в матче «Челси», «Манчестер Сити» выстрадал победу у «Шеффилда»«Челси» и «Арсенал» сыграли на «Стэмфорд Бридж» вничью – 2:2. На 26 минуте встречи «канониры» остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Давил Луиз, сбивший в штрафной Абрахама.TNC Predator проиграла стартовый матч на DreamLeague Leipzig MajorTNC Predator потерпела поражение от команды Nigma в стартовом матче группы A на DreamLeague Leipzig Major. Встреча завершилась со счетом 1-2 в пользу европейского коллектива.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша— : —АланьяспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаСМИ: В РФС хотят признать выборы Прядкина нелигитимнымиВ Российском футбольном союзе (РФС) считают, что процедура переизбрания президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на очередной срок была произведена с нарушениями.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир ЦСКА — СКА — 3:2. Видеообзор матчаДействующий обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Ворота ЦСКА защищал Ларс Юханссон.рекламаМакгрегор поднялся на две позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категорииИрландский боец Конор Макгрегор поднялся на две строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (p4p). Теперь он занимает там 11-е место.