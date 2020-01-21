Макгрегор поднялся на две позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

Ирландский боец Конор Макгрегор поднялся на две строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (p4p). Теперь он занимает там 11-е место.