Омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Рой Клинкхаммер отличился уже на 43-й секунде встречи, а Сергей Широков оформил дубль, забросив свои шайбы на 23-й и 46-й минутах.