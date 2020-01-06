«Спартак» пока не планирует переносить сборы из ОАЭ и Катара

Сборы московского «Спартака» в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре должны пройти согласно плану, ни о каких переносах речи пока не идет. Об этом заявили в пресс-службе красно-белых.