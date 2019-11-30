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Чахкиев бросил вызов А. Емельяненко, Федерация бокса готова организовать бой

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев заявил, что он заинтересован в поединке с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Шипачев и Войнов выбраны для участия в Матче звезд КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев, защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов и голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов вошли в список 12 игроков, которые были выбраны для участия в Матче звезд КХЛ 2020 года, сообщает официальный сайт лиги.

В Париже состоится вручение премии «Золотой мяч»

В парижском театре Шатле 2 декабря в 22:30 по московскому времени состоится торжественная церемония вручения награды «Золотой мяч» лучшему футболисту мира по результатам 2019 года по версии французского журнала France Football.
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НХЛ. Записи матчей

Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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Чикаго – Сент-Луис
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Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
Яндекс.Эфир
02:35:50
Лос-Анджелес – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:20
Эдмонтон – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:16
Колорадо – Чикаго
Яндекс.Эфир
02:29:50
Сент-Луис – Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:27:10
Аризона – Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:50:35
Торонто – Баффало
Яндекс.Эфир
02:41:30
Тампа-Бэй – Каролина
Яндекс.Эфир
02:22:55
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:25
Флорида – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:45
Детройт – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:41:55
Калгари – Оттава
Яндекс.Эфир
02:42:33
Монреаль – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:45:00
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:20
Даллас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:30:50
Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:05
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:51:50
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:30
Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:40
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
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