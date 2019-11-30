НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМихаил Боярский осудил хулиганство фанатов «Спартака»Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-эндаWADA: в базу Московской лаборатории вносились изменения в подозрительные анализы биатлониста и биатлонистки из РоссииСборная России по пляжному футболу не пробилась в финал чемпионата мираФутболисты «Спартака» поссорились в концовке матча с «Зенитом». Игроки хамили и «бодались» друг с другом прямо на полеМихаил Боярский осудил хулиганство фанатов «Спартака»Известный киноактер, музыкант и по совместительству футбольный болельщик Михаил Боярский осудил поведение фанатов, устроивших перед началом матча «Спартак» – «Зенит» драку.рекламаАртём Дзюба забил в ворота «Спартака». Гол засчиталиНа 22-й минуте форвард вовремя оказался перед воротами москвичей. Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба забил первый гол в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.Чахкиев бросил вызов А. Емельяненко, Федерация бокса готова организовать бойОлимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев заявил, что он заинтересован в поединке с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби 2019. Квят 9-йЛьюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби - последнего этапа в чемпионате "Формула 1" 2019 года. Накануне гонки пилот Mercedes выиграл поул, попутно улучшив свой же рекорд трассы.Шипачев и Войнов выбраны для участия в Матче звезд КХЛНападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев, защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов и голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов вошли в список 12 игроков, которые были выбраны для участия в Матче звезд КХЛ 2020 года, сообщает официальный сайт лиги.В Париже состоится вручение премии «Золотой мяч»В парижском театре Шатле 2 декабря в 22:30 по московскому времени состоится торжественная церемония вручения награды «Золотой мяч» лучшему футболисту мира по результатам 2019 года по версии французского журнала France Football.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЦСКА— : —Арсенал (Тула)Начало в 11:30Чемпионат РоссииКраснодар— : —ТамбовНачало в 11:30Чемпионат ГерманииМайнц 05— : —АйнтрахтНачало в 14:30Чемпионат ИталииКальяри— : —СампдорияНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —КайсериспорНачало в 12:00Весь футболрекламаЭффектная жена лишила российского хоккеиста работыПрезидент омского «Авангарда» Максим Сушинский в эфире «Радио-Сибирь» объяснил, почему клуб расторг контракт с российским нападающим Никитой Щербаком.НХЛ. Записи матчейАнахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир 02:35:50Лос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:20Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:16Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир 02:29:50Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:27:10Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:50:35Торонто – Баффало Яндекс.Эфир 02:41:30Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир 02:22:55Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:25Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:45Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:55Калгари – Оттава Яндекс.Эфир 02:42:33Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:45:00Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:20Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:30:50Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:05Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:51:50Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:51:10Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:28:30Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:34:30Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир 02:36:30Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:30Баффало – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:40Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир 02:56:15Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:53:18Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир Беременные лыжницы сборной России: последние фотоРоссийские лыжницы Юлия Белорукова, Елена Соболева, Татьяна Алешина и Анастасия Седова опубликовали фото в своих инстаграмах. View this post on Instagram За тобою шаг в обрыв, без страха высоты.рекламаФигуристки Медведева и Загитова претендуют на награды ISU по итогам сезонаТАСС, 1 декабря. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона.