Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»

Никлас Бэкстрем: «Овечкин всегда играет лучше, когда его выводят из себя»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2). В первом периоде россиянин получил клюшкой в зубы от Майлса Вуда, после этого он сделал 25-й хет-трик в карьере.