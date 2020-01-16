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Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»

Бывший нападающий украинского футбольного клуба "Агробизнес" Игорь Сикорский прокомментировал расторжение контракта с командой после его поездки в Россию. Слова форварда приводит sportarena.com.
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Лыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-место. Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.

15 сезонов из 15 — по 30 голов! До Овечкина в НХЛ такое совершил только один хоккеист — и это не Гретцки

Новые статистические достижения Александра Великого. В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689.
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