Сборная России по хоккею проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею проиграла первый матч на молодежном чемпионате мира.Встреча с хозяйкой турнира, чешской командой, изначально легкой и не должна была быть, правда и претензий к себе у наших игроков должно хватать.