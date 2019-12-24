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Сборная России по хоккею проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею проиграла первый матч на молодежном чемпионате мира.Встреча с хозяйкой турнира, чешской командой, изначально легкой и не должна была быть, правда и претензий к себе у наших игроков должно хватать.
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НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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