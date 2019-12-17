Ричард Комми – Теофимо Лопес. Прогноз и анонс на бой

В ночь с 14 на 15 декабря в Нью-Йорке пройдет чемпионский бой между обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–2, 26 KO) из Ганы и претендентом на его титул Теофимо Лопесом (14–0, 11 KO) из США.