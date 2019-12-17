Клебо пропустит индивидуальную гонку в Давосе

Sport.ru/Лыжные гонки. Норвежский гонщик Йоханнес Клебо, который является лидером общего зачёта Кубка мира в Давосе после двух побед в спринтах решил отказаться от выступления в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров, которая должна состояться сегодня в 16:55.