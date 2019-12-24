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Всего в списке 24 игрока.рекламаМиронова, Куклина, Юрлова, Резцова и Старых выступят на январских этапах Кубка мираКомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» огласил состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Роналду не победил в финале впервые с 2013 годаНападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог победить в финальном матче впервые с 2013 года.Агент: Педро Абреу не перейдет в ЦСКАДаниель Нассиф, агент нападающего «Фиорентины» Педро Абреу, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.КХЛ-экспансия в самое сердце Европы: В Давосе не «Кубок Шпенглера», а «Чак-чак Кап»Сегодня, 23 декабря в швейцарском Давосе состоится принципиальный матч клубов Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииДенизлиспор— : —АланьяспорНачало в 12:00Чемпионшип АнглииБлэкберн— : —УиганНачало в 14:45Чемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболреклама«Монако» с Головиным разгромил «Лилль», «ПСЖ» уверенно победил «Амьен»Состоялись матчи последнего в 2019 году тура Лиги 1. 21-го декабря в 19-м туре чемпионата Франции «Монако» с российским хавбеком Александром Головиным разгромил «Лилль», «ПСЖ» уверенно победил «Амьен».НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Деррик Льюис показал, как за минуту наказал зазнавшегося боксера в зале (Видео)Пятый номер рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Деррик Льюис опубликовал видеозапись нокаута в боксерском ринге и в боксерских перчатках.рекламаГуберниев обвинил Федерацию лыжных гонок России в неуважении к зрителямКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к руководству Федерации лыжных гонок России.