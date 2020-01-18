Лыжи. Кубок мира. Непряева, Йохауг, Остберг, Пярмякоски и Калла пробегут индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем

18 января в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет женская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем.