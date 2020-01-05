Бывший футболист «Челси» рассказал, как чуть не убил Абрамовича

Экс-игрок «Челси» и национальной команды Швеции Пэт Невин рассказал, как чуть не сбил на машине владельца лондонского клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича, который катался на велосипеде.«Около трех лет назад я проводил отпуск на шотландском острове Арран.