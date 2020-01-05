НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизмаСудьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМРоссия внесет в ВАДА более миллиона долларовИлья Ковальчук будет играть в «Монреале» под 17-м номеромКак Россия обыграла Канаду в финале МЧМ-2011, команда Брагина отыгралась и победила с 0:3Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизмаВоскресный матч чемпионата Италии между «Брешией» и «Лацио» запомнился неприятным инцидентом.рекламаПосле первого периода матча между молодежными сборными России и Канады ничья 0:0В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады.«Я бы не пожал руку человеку, который принимал допинг». Сезон охоты за золотом Александра БольшуноваПримечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Новый материал – монолог лучшего лыжника планеты на этот момент Александра Большунова.Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМСпортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.19-летний Джонс помог «Ливерпулю» обыграть «Эвертон» и выйти в 1/16 Кубка АнглииВ рамках 1/32 Кубка Англии прошло дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Встреча завершилась победой "красных" со счетом 1:0. Автором единственного гола встречи стал 19-летний Кертис Джонс.Тренер «Ак Барса» Горбенко: «Казанцы не играли неделю, это скажется в матче с «Трактором»Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко высказался перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс5 : 1СуонсиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаУткин о финале МЧМ: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»Журналист и блогер Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4). «8 минут из 20 в большинстве.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборная Казахстана разгромила Германию на МЧМ-2020В чешской Остраве сборная Казахстана обыграла команду Германии со счетом: 4:1. До начала матча специалисты и эксперты в один голос утверждали, что немцы обыграют Казахстан, но игра рассудила по-своему.рекламаМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал финал молодежного чемпионата мираМинистр спорта РФ Павел Колобков после поражения сборной России от Канады (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 подвел итоги выступления команды Валерия Брагина.