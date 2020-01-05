НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

«Я бы не пожал руку человеку, который принимал допинг». Сезон охоты за золотом Александра Большунова

Примечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Новый материал – монолог лучшего лыжника планеты на этот момент Александра Большунова.

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Спортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Гранада
1 : 0
Мальорка
Завершён
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
Завершён
Чемпионат Испании
Алавес
1 : 1
Бетис
Завершён
Еще 1
Чемпионат Италии
Брешиа
1 : 2
Лацио
Завершён
Чемпионат Италии
СПАЛ
0 : 2
Верона
Завершён
Еще 2
Кубок Англии
1/32 Финала
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
Завершён
Кубок Англии
1/32 Финала
Бертон Альбион
2 : 4
Нортгемптон Таун
Завершён
Еще 9
Кубок Франции
1/32 Финала
Реймс Сент-Анн
0 : 1
Монпелье
Завершён
Еще 12
Весь футбол
реклама

Уткин о финале МЧМ: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»

Журналист и блогер Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4). «8 минут из 20 в большинстве.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир
реклама

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал финал молодежного чемпионата мира

Министр спорта РФ Павел Колобков после поражения сборной России от Канады (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 подвел итоги выступления команды Валерия Брагина.