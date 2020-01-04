НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизмаРоссийский хоккеист Замула ударил по лицу канадца Хэйтона в финале МЧМ по хоккеюШведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМБывший игрок «Челси» рассказал, как едва не убил АбрамовичаКазахстан сравнял счет в серии с Германией за право остаться в высшем дивизионе МЧМФанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизмаВоскресный матч чемпионата Италии между «Брешией» и «Лацио» запомнился неприятным инцидентом.рекламаРоссия – Канада: болельщики по всему миру следят за матчемСборные России и Канады играют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.Молния! Брянский лыжник выиграл самую престижную гонку в миреБрянский лыжник Александр Большунов одержал победу в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски". Об этом стало известно по итогам финального забега в Италии.«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» 10 лет, дома – 21 год«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче Кубка Англии. «Ириски» не могут обыграть своего соперника по дерби с 2010 года. При этом на «Энфилде» «Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» с 1999 года.«Трактор» потерял очко в матче с «Ак Барсом» в столице ТатарстанаДо сегодняшнего матча «Трактор» дважды уступил казанцам. Но в матче 5 января в столице Татарстана черно-белые сумели взять очко, уступив хозяевам в овертайме.«Ничего не изменится»: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею вопреки санкциям WADAВ 2022 году Молодежный чемпионат мира пройдет в России вопреки санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ОсасунаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииРома0 : 0ТориноИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаЛина-Монлери0 : 0Пари Сен-ЖерменИдёт 1-й таймЕще 12Весь футболреклама0:43Экипаж «КамАЗ-мастер» выиграл первый этап «Дакара»На первом этапе ралли-марафона «Дакар» победил экипаж Антона Шибалова из команды «КамАЗ-мастер». Экипаж Антона Шибалова преодолел 319 километров первого этапа за 3 часа 40 минут 35 секунд.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Ковальчук присоединился к клубу НХЛ «Монреаль»Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс". Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём аккаунте в Twitter.реклама