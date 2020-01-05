Фазель заявил о согласии WADA провести молодежный ЧМ по хоккею в России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в 2023 году молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).