Бойцы ММА, которых еще никто не побеждал. Кто ближе всех подобрался к рекорду Хабиба

28 побед в 28 боях у Хабиба Нурмагомедова — статистически лучшая серия в современных смешанных единоборствах. «Матч ТВ» — про тех, кто еще никому не проигрывал, но побеждал чуть реже.