Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В Рупольдинге, Германия, прошел пятый этап мужской гонки Кубка мира по биатлону. Победителем в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами стал француз Мартен Фуркад.