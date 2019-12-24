Гвардиола прокомментировал уход Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

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Победитель определился в серии буллитов. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков.реклама