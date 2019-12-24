Гвардиола прокомментировал уход Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара (видео)

Боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл аргентинцу Франсиско Баррио. Поединок продлился 9 секунд, а Баррио не нанес ни одного удара.