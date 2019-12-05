Энди Руис: «Серьезно отношусь ко всем бойцам, тем более к Джошуа»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис утверждает, что Энтони Джошуа избегает его в Саудовской Аравии.