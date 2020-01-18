Макгрегор – Серроне. Какие ставки и прогнозы экспертов на бой UFC 24

За Серроне будут болеть даже те, кто не верит в него! Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. Поединок начнётся около 7:00 мск 19 января.