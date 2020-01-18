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Игроки порадовали зрителей красочными перфомансами, роскошными буллитами и точными бросками.рекламаКанадская фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра. ВидеоНа чемпионате Канады по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар произошёл неприятный инцидент. Пайпер Гиллес во время ритм-танца зацепилась волосами за костюм партнёра, Поля Пуарье.