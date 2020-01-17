«Боруссия» обыграла «Аугсбург» (5:3), уступая по ходу матча 0:2 и 1:3

«Боруссия» обыграла «Аугсбург» в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги (5:3). Дортмундская команда одержала волевую победу, уступая по ходу игры 0:2 и 1:3. На 56-й минуте на замену появился новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, который забил спустя три минуты, сделав счет 2:3. На 61-й минуте Джейдон Санчо сравнял счет, а еще спустя 9 минут Холанд сделал дубль и вывел дортмундцев вперед.