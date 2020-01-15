Ковальчук: «Я не был готов к роли, которую мне дали в „Лос-Анджелесе“. Это было тяжело»

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук порассуждал, почему у него не заладилась карьера в «Лос-Анджелесе». «Я оказался в клубе в неподходящее время.