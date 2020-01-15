НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате ФранцииБоец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту»ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 годуСборная России проиграла третий матч на ЧЕ по гандболу и покинула турнир«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.реклама«Чемпионат»: Соболев может перейти в «Динамо» или ЦСКАНападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в «Динамо». Московский клуб согласовал трансфер 22-летнего форварда, сообщает «Чемпионат».Макгрегор поделился планами на ночь после боя с СерронеИрландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал телеканалу РЕН ТВ в среду, 15 января, как отпразднует победу над своим соперником — американцем Дональдом Серроне.Партнер Овечкина уверен, что летом россиянин заключит новый контракт с «Вашингтоном»Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем считает, что в июле российский форвард команды Александр Овечкин подпишет новый контракт.Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в РупольдингеТАСС, 15 января. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала первой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 59 лет назадРоссийский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин повторил рекорд Энди Батгейта, который тот установил почти 60 лет назад, набрав за одну игру 3 очка.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиКанада0 : 1ИсландияЗавершёнЧемпионат ФранцииНим Олимпик0 : 1РеннЗавершёнЧемпионат ФранцииМонако1 : 4Пари Сен-ЖерменЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаМанчестер Юнайтед1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаКарлайл Юнайтед3 : 4Кардифф СитиЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаФиорентина2 : 1АталантаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаМилан3 : 0СПАЛЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЮвентус4 : 0УдинезеЗавершёнВесь футболрекламаОвечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛВ очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.НХЛ. Записи матчей02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир