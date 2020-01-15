Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

ТАСС, 15 января. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала первой в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.