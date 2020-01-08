«Рубин» возьмет на первый сбор в Турцию экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поедет на первый январский сбор в Турцию с казанским «Рубином».