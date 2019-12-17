НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСтали известны все участники плей-офф Лиги ЕвропыВЭБ забрал футбольный клуб ЦСКА за долгиАлександр Логинов: «Я доволен. Естественно, это не мой ход, но гонка отчасти получилась»Вяхирева расплакалась после поражения от Голландии на чемпионате мираПолный запрет: россиян могут не допустить до Олимпиад и ЧМ даже в нейтральном статусеСтали известны все участники плей-офф Лиги ЕвропыПо итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала. В плей-офф сыграют следующие команды:рекламаЗагитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Биатлонистка Светлана Миронова впервые взошла на личный подиум Кубка мираРоссиянка Светлана Миронова выиграла бронзу в спринте на в втором этапе Кубка мира по биатлону, состоявшемся в австрийском Хохфильцене. Первой на финише была итальянка Доротея Вирер с результатом 21.Гинер отстранен от футбола на 3 зимних месяца. Это главный итог войны ЦСКА с судьямиВ последнее время все представители ЦСКА прямо говорят о том, что судьи нагло топят команду. Речь Евгения Гинера вообще взбудоражила всю эрпээловскую тусовку. 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Ворота сборной России защищал Илья Коновалов.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Бой Пётр Ян — Юрайя Фейбер, UFC 245, 14 декабря 2019 годаА на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером. 2019 год выдался богатым на события для выступающих в UFC российских топ-бойцов.рекламаРоссийские спортсмены устроили скандал на ЧМ из-за кошмарной организацииСборная России по киберспорту снялась с чемпионата мира в Южной Корее IeSF World Championship 2019 из-за ужасной организации турнира.WADA: Россия проведет Евро-2020, для всех видов спорта должно быть общее ограничениеТАСС, 13 декабря. Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей ЧЕ-2020 по футболу, поскольку для всех видов спорта должно быть общее ограничение.