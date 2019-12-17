WADA: Россия проведет Евро-2020, для всех видов спорта должно быть общее ограничение

ТАСС, 13 декабря. Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей ЧЕ-2020 по футболу, поскольку для всех видов спорта должно быть общее ограничение.