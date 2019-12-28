Овечкин второй раз подряд отказался от участия в матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ, который пройдет 25 января 2020 года в Сент-Луисе. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.