Месси со своей семьёй готовится к празднованию Рождества

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится к празднованию Рождества в родном городе Росарио в Аргентине. Вместе со своей семьёй он нарядился в рождественскую пижаму.