Федерации и спортсмены массово присоединяются к суду WADA и РУСАДА

Российские спортивные федерации и некоторые спортсмены выступят третьей стороной в разбирательстве между WADA и РУСАДА. В декабре Россия не согласилась с санкциями Всемирного антидопингового агентства.