НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мираСуперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очковПредставитель Джано не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком»Резцова считает исключение Малышко из сборной правильным шагомВ РУСАДА прокомментировали решение UKAD не выдавать допинг-пробы ФарахаРПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мираМеждународная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.рекламаКокорин выйдет в составе «Зенита» впервые с октября 2018 годаТАСС, 21 января. Нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе петербургского футбольного клуба "Зенит" на товарищеский матч против катарского "Аль-Увайнаха".Новое правительство обойдется без бывшего министра спорта КолобковаНовое правительство Михаила Мишустина не станет привлекать к работе бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.«Рубин» обыграл польский клуб в первом матче Слуцкого на посту тренераЕдинственный гол в середине первого тайма забил капитан казанской команды Владислав Подберезкин. Помимо этого, команды не получили ни одной желтой карточки за матч.Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с ТиафоСмотри, как Даниил разобрался с неуступчивым американцем.«Мы катимся»: челябинский «Трактор» эмоционально проиграл «Сибири»Команда челябинского «Трактора» отправилась на выезд по маршруту Новосибирск — Екатеринбург — Москва.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаФедерации и спортсмены массово присоединяются к суду WADA и РУСАДАРоссийские спортивные федерации и некоторые спортсмены выступят третьей стороной в разбирательстве между WADA и РУСАДА. В декабре Россия не согласилась с санкциями Всемирного антидопингового агентства.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Капитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию и скрылся («Бизнес Online»)Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук устроил автомобильную аварию и скрылся, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на свои источники.рекламаЧемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание трансляций, кто участвуетВ Австрии в городе Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию; от России в нём принимают участие 18 спортсменов.Россиянки победили Грецию и сыграют с Италией в 1/4 финала чемпионата ЕвропыЖенская сборная России победила Грецию в заключительном пятом матче группового турнира чемпионата Европы — 12:7. Россиянки одержали четыре победы и потерпели одно поражение и завершили групповой турнир на втором месте.