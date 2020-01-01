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Кто станет соперником России по плей-офф?После победы над Германией в матче молодежного чемпионата мира сборная России займет либо третье, либо четвертое место в группе — все зависит от результата матча Чехия — Канада.Ядерная развязка женской гонки: Йохауг и Остберг отделили 0,7 секундыНаталья Непряева – шестая.Чалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express. По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн фунтов.Али Исаев выиграл миллион долларов в гран-при PFLНепобежденный российский тяжеловес Али Исаев (8 побед), единственный из российских бойцов смешанных единоборств (ММА), прошедший в финал PFL (Professional Fighters League), завоевал титул чемпиона и миллион долларов в бою против американца Джареда Рошолта 1 января на турнире PFL 10.На аренду жилья не хватало: Березуцкий рассказал, сколько зарабатывал в «Витессе»Василий Березуцкий, который работал ассистентом Леонида Слуцкого в «Витессе» поговорил о заработной плате в голландском клубе.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли0 : 0Астон ВиллаИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 1ЧелсиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл0 : 0Лутон ТаунИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаГуберниев гордится не пожавшими руку канадцу игроками сборной РоссииКомментатор Дмитрий Губерниев выступил с поддержкой хоккеистов сборной России, проигнорировавших рукопожатие с капитаном команды Канады Барреттом Хэйтоном после матча на молодежном чемпионате мира.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Кина не будет: Роман Абрамович не получил визу2 дня назад мы сообщали Вам о том, что Роман Абрамович наконец-то получил британскую визу и он в ближайшее время вернётся в Лондон и снова сможет посещать матчи «Челси».реклама