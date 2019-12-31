Сидорова: ответы от ВФЛА хотят получить все спортсмены и тренеры

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова осталась не удовлетворена ответом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо спортсменов, отметив, что ответы хотят услышать не только она, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене, но и все тренеры и легкоатлеты.