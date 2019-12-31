Драчев о составе на Кубок IBU, который был объявлен, а позже удален: «Окончательно утверждать итоги будет правление СБР»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что окончательное решение о выступлении Алексея Слепова, Вадима Филимонова, Ильназа Мухамедзянова, а также Ульяны Кайшевой и Виктории Сливко на Кубке IBU будет принимать правление СБР.