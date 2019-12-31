НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемПортал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетияКак фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. ВидеоОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииХоккеисты молодежной сборной России с разгромным счетом 6:0 победили команду Канады на чемпионате мираСборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финновПортал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетияСписок из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.рекламаСборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020Игра пройдет 31 декабря в Чехии. Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020. Хоккеисты сыграют против ФРГ в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата.Александр Большунов: «В день рождения хотел показать хороший результат. Со мной это сыграло злую шутку»Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою бронзу в гонке с раздельным стартом на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.ФИФА хочет изменить правила определения оффсайдаМеждународная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменить правила определения положения “вне игры” (оффсайда), сообщает The Times.Емельяненко отправил Джексона в нокаут на турнире BellatorРоссийский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона. Об этом стало известно по итогам турнира Bellator, прошедшего в Японии.Харитонов рассказал, как Федор Емельяненко помог брату выйти из тюрьмыРоссийский боец смешанного стиля Александр Харитонов прокомментировал конфликт братьев Емельяненко и рассказал, как Федор помог брату освободиться из тюрьмы.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаГлава WADA рассказал об успешной борьбе с российским допинговым кризисомКрэйг Риди, который сложит полномочия 1 января 2020 года, подвел итоги шестилетней работы президентом WADA. Он назвал успешной борьбу с обманом со стороны российского спорта.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. 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