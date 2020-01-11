Дейли Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Рублев разогнался – 2 титула за 3 месяца. Почитайте, как разумно он говорит о деньгах и отказе от отдыха

Встреча накануне победы в Катаре. Андрей Рублев сделал себе имя в теннисе очень рано: в 16 выиграл юниорский «Ролан Гаррос», в 17 повторил возрастные рекорды Маррея, Джоковича, дель Потро, Беккера.