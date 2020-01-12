«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»

"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.