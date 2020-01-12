НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» в финале Суперкубка ИспанииДиллиан Уайт: Видел, как Владимир Кличко нокаутировал УайлдераНа этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринтНет учениц Тутберидзе – нет первого места. Что российские фигуристы показали на юношеских Олимпийских играх в Лозанне«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.рекламаДубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 3:3.Мотогонщик погиб во время ралли «Дакар»Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время седьмого этапа ралли «Дакар». 40-летний спортсмен упал с мотоцикла на 276-м км седьмого этапа. Гонсалвеша на вертолете доставили в больницу.Гвардиола выбрал лучшего между Месси и АгуэроGloballookress/imago sportfotodienst/imago sportfotodienst Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил Лионеля Месси и Серхио Агуэро. "Лучший – Месси.Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мираФранцуз Мартен Фуркад занял первое место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Оберхофе.«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую победную серию «Тампы»«Тампа» уступила дома «Нью-Джерси» (1:3) в чемпионате НХЛ. 10-матчевая победная серия «Лайтнинг» прервалась.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииСампдория5 : 1БрешиаЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЧемпионат ФранцииДижон1 : 0ЛилльЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаКовальчук сделал фото с первой шайбой за «Монреаль»Форвард команды «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и игрок сборной России Илья Ковальчук сфотографировался со своей первой заброшенной за новый клуб шайбой.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир «Барселона» предложила Почеттино должность главного тренераРуководство каталонской «Барселоны» связалось с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и предложило сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника команды, сообщает RAC1.реклама