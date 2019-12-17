Штраф Гинера за критику судей будет направлен на гранты молодым арбитрам

Штраф в 1 млн рублей, который заплатит президент московского ЦСКА Евгений Гинер за критику судейства, будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей, заявил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.