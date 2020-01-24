НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТульский «Арсенал» обыграл «Сепси»Фабьен Клод посвятил бронзу на этапе КМ по биатлону пропавшему отцуСамое главное — сохранить холодную голову: прогнозы на 11 партию за шахматную корону«Работа полным ходом». Загитова продемонстрировала растяжкуСборная России по хоккею обыграла США и завоевала золото ЮОИТульский «Арсенал» обыграл «Сепси»Завершилась товарищеское противостояние тульского «Арсенала» и румынского «Сепси». На 54 минуте канониры получили возможность пробить пенальти.рекламаРоссийский фигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом ЕвропыЗолото чемпионата Европы по фигурному катанию в одиночном мужском разряде завоевал россиянин Дмитрий Алиев. Об этом сообщает ТАСС. 20-летний Алиев по сумме двух программ набрал 272,89 балла.Перед игрой с «Ак Барсом» уфимский «Салават Юлаев» размялся на «Адмирале»Кубок Гагарина — главный трофей российского хоккея — в этом сезоне пока далек от уфимского «Салавата Юлаева».Комличенко пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницуНападающий Николай Комличенко, вероятно, покинет «Млада-Болеслав». В пятницу, 24 января, футболист пройдет медицинское обследование в «Динамо».«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ"Ливерпуль" одолел "Вулверхэмптон" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля".Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаМужская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с ВенгриейВ столице Венгрии Будапеште продолжается чемпионат Европы по водному поло. В первом раунде плей-офф мужского турнира сборная России обыграла команду Грузии со счетом 14:13 (6:4, 3:2, 2:4, 3:3).Серена Уильямс завершила выступление на Australian OpenТАСС, 24 января. Американка Серена Уильямс уступила представительнице Китая Ван Цян в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.реклама