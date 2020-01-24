Российский фигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы

Золото чемпионата Европы по фигурному катанию в одиночном мужском разряде завоевал россиянин Дмитрий Алиев. Об этом сообщает ТАСС. 20-летний Алиев по сумме двух программ набрал 272,89 балла.