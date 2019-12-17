Глава норвежской лыжной федерации отреагировал на ситуацию с Устюговым

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте оценил ситуацию с российским лыжником Сергеем Устюговым, который не был допущен на Олимпиаду в Пхёнчхане и может пропустить Игры-2022 в Пекине в свете решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.