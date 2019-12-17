Ригони зимой может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, которого до конца сезона арендовала итальянская «Сампдория», может вернуться в петербургский клуб уже зимой. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».