Юрий Семин после поражения от «Арсенала»: Нам надо подумать обо всем

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.