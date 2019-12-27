Россия - Канада 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионат мира по хоккею

Россия - Канада 28 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионат мира по хоккею Добрый день, дорогие друзья! В субботу в 21.00 по Москве главный матч молодежного чемпионата.